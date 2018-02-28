"قيادات منوف" بالمنوفية تستحوذ لنفسها على أجور إضافية دون موافقة الجهات المختصة (مستندات)

كشفت مصادر مطلعة بمحافظة المنوفية، عن وجود مخالفات كارثية بمجلس ومدينة منوف خلال الفترة الماضية، حيث حصل العديد من الموظفين وقيادات المركز على أجور إضافية دون الحصول على موافقة من الجهة المختصة.



حيث حصلت بوابة "الفجر" على مستند جديد يؤكد إهدار مبلغ قدره «21.850» جنيه، لعدد من العاملين بالوحدة، وقد طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بتصويب الوضع.