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اليسا تضع غادة عبر الرازق في موقف مُحرج علي "انستجرام" (صور)

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:21 م
اليسا تضع غادة عبر الرازق في موقف مُحرج علي انستجرام (صور)
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الفجر الفني
 
تعرضت الفنانة غادة عبدالرازق، لموقف محرج بسبب تعليق كتبته علي صفحة "اليسا" علي موقع "انستجرام"،
وكتبت "غادة"  كلمة Queens (ملكات بالعربية)، أرادت بها مغازلة إليسا وصديقاتها الأربع اللواتي يظهرن في الصورة.

وكتبت "غادة" على الشكل الآتي "Quince"، مما جعل صفحة "عديلة" الخاصة بأخبار المشاهير تعقّب على تعليق عبد الرازق في قالبٍ كوميدي ساخر، بالقول باللكنة المصرية: "ده انغليزي يا مرسي يا غادة عبد الرازق؟ لو هالفنانات بيركزوا عالعربي حاجة مفكرين حالهن شكسبير عصرن، واهم شي ايموجي الامير بدل الملكة"، وقد نالت الصورة آلاف التفاعلات. 

اليسا تضع غادة عبر الرازق في موقف مُحرج علي "انستجرام" (صور)
اليسا تضع غادة عبر الرازق في موقف مُحرج علي "انستجرام" (صور)
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