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19 مذكرة أمام "النقض" للطعن على حبس منتصر الزيات في "إهانة القضاء"‎

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:19 م
19 مذكرة أمام النقض للطعن على حبس منتصر الزيات في إهانة القضاء‎
منتصر الزيات
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منى صموئيل
 

تلقت محكمة النقض، 19 مذكرة للطعن، مقدمة؛ لإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بحبس منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء" التي يواجه فيها عدد من رموز مهنة المحاماة نفس العقوبة والاتهامات.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدر حكما في 30 ديسمبر الماضي، قضت فيه بحبس منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، و8 محامين آخرين من رموز مهنة المحاماة والعمل الحقوقي، 3 سنوات، لاتهامهم في قضية إهانة القضاء.


المزيد عن: منتصر الزيات مذكرات الطعن محكمة جنايات القاهرة محكمة النقض
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