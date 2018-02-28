البدري: هذا اللاعب مكسب الأهلي من مباراة الداخلية

أعرب حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب الداخلية بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.





وقال البدري في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على الفوز وحققنا 3 نقاط مهمة وأشكر اللاعبين على ما قدموه طوال اللقاء".





وأضاف :"في الشوط الأول فريق الداخلية ظهر بشكل جيد ولم يكن أدائنا على الشكل المطلوب ونجحنا في العودة بالشوط الثاني وأحرزنا 3 أهداف".





وتابع "أحيي اللاعبين على مجهودهم طول الـ90 دقيقة وخوض المباراة في ظروف صعبة وأقصد بها ضغط المباريات في وقت قصير جدا".





وواصل :"كرة القدم لا يوجد بها ثوابت وكل شئ وارد فيها وكما قلت الداخلية ظهر بشكل جيد في الشوط الأول ونجحنا بفضل إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز".





وأوضح :" من إيجابيات المباراة إحراز مروان محسن لهدف، وظهوروه بشكل جيد فهو لاعب جاهز والمنافسة قوية مع زملائه لحجز مكان في التشكيل الأساسي".



