علاء عبدالعال: خبرة الأهلي والبدري حسمت الفوز على الداخلية

أوضح علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية، أن فريقه قدم مباراة جيدة من الناحية التكتكية حتي تقدم الأهلي بالهدف الأول.

وقال عبدالعال في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباراة فريقه أمام الأهلي بالخسارة بثلاثية نظيفة: "لعبنا بشكل مميز وكان لدينا فرص عديدة للتسجيل، نجحنا في تقديم عرض طيب بالشوط الأول والنتيجة لا تعبر عن الأداء".

وأضاف: "وليد سليمان نجح في فك شفرة المباراة، والأهلي سجل عن طريق الكرات الثابتة، عطلت مفاتيح الأهلي في الشوط الأول ولكن الشوط الثاني تراجع الفريق".

وواصل: "واجهنا فريق كبير جداً ولديه لاعبين ذوي خبرات، وعلي رأسهم حسام البدري أحد أفضل المدربين في الدوري المصري".

وتابع: "أشكر لاعبو فريقي علي أدائهم ومجهودهم الكبير خلال المباراة".

واستطرد: "المدير الفني عندما يكون بعيد فهذا يؤثر علي في إرسال التعليمات للاعبين، وأرجو من الحاج عامر حسين ألا يتكرر ذلك مرة أخرى".