ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منظمة التحرير الفلسطينية ترد على خطة سلام ترامب

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:21 م
منظمة التحرير الفلسطينية ترد على خطة سلام ترامب
الرئيسان دونالد ترامب ومحمود عباس
طباعة
خاطر عبادة
 

أكدّ مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم أنّ ما ورد من تسريبات حول خطة أمريكا للسلام غير مقبول، والتى اقترحت خطة واشنطن للاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس خلال مؤتمر دولى.


ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" قال واصل يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبر اتصال هاتفى، إنّه لا يمكن الموافقة على دولة ذات سيادة منقوصة ومنح شرعية للمستوطنات وإلغاء حقّ عودة اللاجئين بموجب القرار 194.

 

 

المزيد عن: منظمة التحرير الفلسطينية عالم خطة السلام الأمريكية ترامب اخبار أمريكا
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع إقالة رئيس السكة الحديد بعد تكرار واقعة تصادم قطارين؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
20:30
-
فالنسيا
مالاجا
-
x
20:30
-
إشبيلية
خيتافي
-
x
20:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
22:30
-
ليجانيس
فياريال
-
x
22:30
-
إيبار
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:45
1
الاتحاد السكندري
الداخلية
0
x
18:00
3
الأهلي
كأس الإتحاد الإنجليزي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:45
-
روشديل
كأس فرنسا
باريس سان جيرمان
-
x
22:05
-
مارسيليا
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
3
x
18:00
0
السعودية - أساسي
كأس إيطاليا
يوفنتوس
0
x
18:30
0
أتلانتا
لاتسيو
-
x
21:45
-
ميلان
دوري الخليج العربي الاماراتي
شباب الأهلي دبي
2
x
15:35
1
الجزيرة
الوصل
1
x
18:15
1
النصر
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الوداد الرياضي
0
x
19:00
0
الجيش الملكي
نهضة بركان
0
x
19:00
0
حسنية أكادير
الدفاع الحسني الجديدي
-
x
21:00
-
الفتح الرباطي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/28/2018 9:40:09 PM