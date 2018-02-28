منظمة التحرير الفلسطينية ترد على خطة سلام ترامب

أكدّ مسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم أنّ ما ورد من تسريبات حول خطة أمريكا للسلام غير مقبول، والتى اقترحت خطة واشنطن للاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس خلال مؤتمر دولى.





ووفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست" قال واصل يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عبر اتصال هاتفى، إنّه لا يمكن الموافقة على دولة ذات سيادة منقوصة ومنح شرعية للمستوطنات وإلغاء حقّ عودة اللاجئين بموجب القرار 194.