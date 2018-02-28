عبد الحفيظ يعلق على الفوز على الداخلية وتجديد عقد السعيد وفتحي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عقب الفوز على الداخلية في الدوري بثلاثية نظيفة بأنها خطوة مهمة وكبيرة قبل مشوارهم الأفريقي، كما أكد عدم التحدث عن تجديد عبد الله السعيد وأحمد فتحي لانشغالهم بمباراتهم الأفريقية.





وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لفضائية النيل للرياضة :"خطوة مهمة وكبيرة في مشوار البطولة وكل شئ وارد في الكرة ومباراة اليوم كانت هامة لأنها كانت قبل البطولة الأفريقية ومروان محسن قدم آداءا طيبا".

وأضاف :"مونانا فريق جيد ومعوض سافر لمشاهدته ونجهز للمباراة بدءاً من الغد".





واختتم عبد الحفيظ تصريحاته قائلاً :"الكلام النهائي بعد اجتماعي بمحمود الخطيب لا يوجد أي حديث من أي مسئول بشأن تجديد عبد الله السعيد وأحمد فتحي لانشغالنا بالبطولة الأفريقية والسعيد وفتحي لديهما مكانة عندنا في الأهلي سواء أكملوا معنا أم لا".



