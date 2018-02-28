"التعليم": التوسع في مبادرة "السيسي" للطلبة الموهوبين لتشمل الرياضيات والعلوم

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه تم التوسع بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاكتشاف ورعاية الطلاب المتميزين والموهوبين والعباقرة في الرياضيات والعلوم؛ لتشمل العلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) لطلاب التعليم الثانوي مع إتاحة الفرصة للطلاب النابغين والمتفوقين بمرحلة التعليم الأساسي للاشتراك في فعاليات المبادرة ممن لديهم القدرة والنبوغ لاجتياز الاختبارات.





وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الكلية الفنية العسكرية ومديرى عموم تنمية مادتي العلوم والرياضيات، والإدارة المركزية للتعليم الثانوي والإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإدارة العامة للبنية الأساسية والتكنولوجية بإعداد وتجهيز الاختبارات الإلكترونية وجمع البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء تلك الاختبارات علي أكمل وجه.





وفي هذا الإطار قام الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام اليوم برفقة الأستاذ ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والأستاذ وليد الفخرانى مدير عام البنية الأساسية التكنولوجية، بزيارة تفقدية لعدد من المدارس التي تجري بها الاختبارات لمادة العلوم لانتقاء (1000) طالب وطالبة، وذلك استعدادًا لإجراء الاختبار النهائي بمقر الكلية الفنية العسكرية.





وفي بداية الزيارة، تفقد رئيس قطاع التعليم العام مدرسة (أم المؤمنين الثانوية بنات) التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، حيث اطمأن على طالبات المدرسة المتقدمات للاختبار، وبعد ذلك تم زيارة طالبات مدرسة (السنية الإعدادية بنات) التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية؛ للاطمئنان على سير عملية اختبار التصفية للطالبات المتفوقات و النابغات، كما تفقد في نهاية الزيارة مدرسة (الحلمية الإعدادية) التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية وأطمأن على اختبار مادة الكيمياء الخاص ضمن المبادرة.



