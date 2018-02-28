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البدري: أتمني عودة السعيد للمشاركة مع الأهلي

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:18 م
البدري: أتمني عودة السعيد للمشاركة مع الأهلي
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علي نبوي
 
كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموقف النهائي لعبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق من الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية.

وقال البدري :"عبد الله شارك في التدريبات التي أجريت صباح اليوم، وهو في المراحل النهائية من التأهيل".

وأضاف "أتمنى أن يعود اللاعب للمشاركة في أقرب وقت، وسنقوم بالاطمئنان عليه وفي حالة عدم جاهزيته لن يتم الدفع به".

المزيد عن: عبدالله السعيد حسام البدري الداخلية الأهلي
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