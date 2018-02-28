السيطرة على حريق شب في فندق عائم بالأقصر

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، على حريق شب في فندق عائم، بأحد المراسي السياحية، بمنطقة جزيرة العوامية، جنوب مدينة الأقصر.



تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، من إدارة الدفاع المدني، يفيد بنشوب حريق بإحدى الفنادق العائمة، العاملة بمنطقة جزيرة العوامية.



وأوضح مصدر أمني مسئول لـ"الفجر"، أن إدارة الدفاع المدني دفعت على الفور بـ4 سيارات اطفاء، ولنشين اطفاء حرائق، و3 ماكينات نقالي، كما أرسلت هيئة الإسعاف 6 سيارات، تحسبًا لوجود مصابين بين النزلاء.



وأشار المصدر، إلى أنه تم اخلاء النزلاء من الفندق العائم، دون وجود اصابات بينهم، فيما سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي شب بالطابق الثالث من المركب، قبل انتشار النيران به.



وأكد وجود خسائر طفيفة في الفندق العائم والتي لمم يتم حصرها حتى الآن، نتيجة التهام النيران لأجزاء من الطابق الثالث للفندق العائم، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري اخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات، ومعرفة أسباب الحريق.



