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مدرب الأهلي: الفوز على الداخلية خطوة جيدة قبل مواجهة مونانا

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:15 م
مدرب الأهلي: الفوز على الداخلية خطوة جيدة قبل مواجهة مونانا
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أحمد جمال - علي نبوي
 
أكد أحمد أيوب المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أن الفوز اليوم على الداخلية بثلاثية نظيفة يعد خطوة هامة للغاية فى طريق حسم الدوري الممتاز بشكل رسمى.

أضاف :" حققنا الفوز على خصم مميز والفوز فى كل مبارياتنا هو هدف رئيسى بالنسبة لنا خاصة وأننا نخوض المواجهات دائمًا بحثًا عن الإنتصارات".

وذكر أيوب أن الفوز على الداخلية اليوم يعد خطوة جيدة قبل مواجهة مونانا الجابوني المقرر لها 6 مارس المقبل فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وتابع مدرب الأهلي أن الفريق ظهر بشكل جيد فى الشوط الثانى مقارنة بنظيره الأول وتغييرات الجهاز الفني كانت إيجابية للغاية.

وأوضح أن مروان محسن مهاجم الفريق عاد بقوة وهو أمر يسعد الجهاز الفنى بعد أن أحرز هدفه الأول بعد الإصابة وايضَا صنع الهدف الثالث لوليد ازارو.

وشدد أيوب أن اللعب فى بطولة أفريقيا يحتاج إلى جهد وتركيز شديدين وحسم الدورى رسميًا يساعدنا فى إتمام هذه الخطوة خاصة وأن الفوز يمنح الفريق ثقة كبيرة.

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