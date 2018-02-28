ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نقل قطع أثرية عثر عليها داخل منزل للمخزن المتحفي بمدينة إهناسيا ببني سويف

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:16 م
طباعة
احمد فتحى الدسوقي
 
قرر المحامي العام لنيابات بني سويف، اليوم الأربعاء، نقل قطع أثرية تم العثور عليها أسفل منزل مواطن بقرية قمن العروس، التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

ووافق الدكتور مصطفى وزيرى أمين عام المجلس الأعلى للآثار، على فتح المخزن المتحفى بأهناسيا لوضع القطع الأثرية بداخله، بإشراف جمال أبوزيد مدير عام آثار مصر الوسطى، الذى قرر تشكيل لجنة تضم عمر زكى مدير عام آثار بنى سويف، وقرنى محمد فرحات مدير عام ترميم آثار مصر الوسطى، وفريد حلمى جمعة رئيس قسم ترميم هرم ميدوم، وعلاء زارع عبد الحليم مفتش آثار بنى سويف، وجهاد سيد محمود مفتشة آثار بنى سويف.

وقامت اللجنة بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار، بنقل القطع الأثرية من منزل المواطن ويدعى "سمير.ف.ر" بناء على قرار النيابة العامة فى المحضر رقم 170 لسنة 2018، بفتح المخزن وإيداع الآثار، وهى عبارة عن تابوت من الحجر الجيرى يرجع للعصر اليونانى الرومانى خالٍ من النقوش ولا يوجد به غطاء خارجى، أبعاده 2.8م، طول من السطح، وعرضه عند القاعدة 60 سم، وعند الرأس 80 سم، وسمكه 10سم، وارتفاع التابوت 45 سم، ومن الداخل 38 سم، وتمثال من الحجر الجيرى على هيئة أسد مفقود منه الجزء الخلفى، أبعاده 46 سم طوله، وعرضه 15 سم، ارتفاعه 23 سم، بعض أجزاء من كتل حجرية مختلفة الأحجام ولا توجد عليها نقوش.

كما قررت اللجنة، تنفيذا لقرار النيابة العامة استمرار قوة الحراسة على منزل المواطن"سمير.ف.ر" من قبل مركز شرطة الواسطى، لحين ورود اعتماد مالى من وزارة الآثار لإجراء الحفائر به، ويتعهد المواطن بعدم الحفر داخل المنزل لحين ورود الاعتماد المالي.
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع إقالة رئيس السكة الحديد بعد تكرار واقعة تصادم قطارين؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
20:30
-
فالنسيا
مالاجا
-
x
20:30
-
إشبيلية
خيتافي
-
x
20:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
22:30
-
ليجانيس
فياريال
-
x
22:30
-
إيبار
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
0
x
14:45
1
الاتحاد السكندري
الداخلية
0
x
18:00
3
الأهلي
كأس الإتحاد الإنجليزي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:45
-
روشديل
كأس فرنسا
باريس سان جيرمان
-
x
22:05
-
مارسيليا
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
3
x
18:00
0
السعودية - أساسي
كأس إيطاليا
يوفنتوس
0
x
18:30
0
أتلانتا
لاتسيو
-
x
21:45
-
ميلان
دوري الخليج العربي الاماراتي
شباب الأهلي دبي
2
x
15:35
1
الجزيرة
الوصل
1
x
18:15
1
النصر
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الوداد الرياضي
0
x
19:00
0
الجيش الملكي
نهضة بركان
0
x
19:00
0
حسنية أكادير
الدفاع الحسني الجديدي
-
x
21:00
-
الفتح الرباطي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/28/2018 9:40:09 PM