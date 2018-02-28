الصين تغازل نجم الأهلي بـ18 مليون يورو

ذكرت تقارير صحفية نيجيرية أن جونيور آجايي نجم النادي الأهلي، تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية، للانضمام إليها خلال الانتقالات الصيفية القادمة.





وأوضح موقع "سكور نيجيريا" أن النادي الصيني رصد 18 مليون يورو للحصول على خدمات نجم الأهلي ومنتخب نيجيريا تحت 23 عاما، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه مع المارد الأحمر في الفترة الماضية.





ورجح الموقع النيجيري رحيل اللاعب عن الأهلي في الفترة القادمة نظرا لأن العرض المقدم له ضخم جدا ولا يمكن رفضه حيث يصل إلى 220 مليون جنيه مصري.





وكان الأهلي قد تعاقد مع آجايي خلال الانتقالات الصيفية قبل الماضية في موسم 2016 / 2017، قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر ما يقرب من مليوني ونصف المليون يورو.