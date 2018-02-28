ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الصين تغازل نجم الأهلي بـ18 مليون يورو

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:02 ص
الصين تغازل نجم الأهلي بـ18 مليون يورو
طباعة
الفجر الرياضي
 
ذكرت تقارير صحفية نيجيرية أن جونيور آجايي نجم النادي الأهلي، تلقى عرضا من أحد الأندية الصينية، للانضمام إليها خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح موقع "سكور نيجيريا" أن النادي الصيني رصد 18 مليون يورو للحصول على خدمات نجم الأهلي ومنتخب نيجيريا تحت 23 عاما، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه مع المارد الأحمر في الفترة الماضية.

ورجح الموقع النيجيري رحيل اللاعب عن الأهلي في الفترة القادمة نظرا لأن العرض المقدم له ضخم جدا ولا يمكن رفضه حيث يصل إلى 220 مليون جنيه مصري.

وكان الأهلي قد تعاقد مع آجايي خلال الانتقالات الصيفية قبل الماضية في موسم 2016 / 2017، قادمًا من نادي الصفاقسي التونسي، في صفقة كلفت خزينة النادي الأحمر ما يقرب من مليوني ونصف المليون يورو.
الصين تغازل نجم الأهلي بـ18 مليون يورو
المزيد عن: جونيور آجايي الصين الأهلي وجونيور آجايي 220 مليون يورو 18 مليون يورو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
20:30
-
فالنسيا
مالاجا
-
x
20:30
-
إشبيلية
خيتافي
-
x
20:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
22:30
-
ليجانيس
فياريال
-
x
22:30
-
إيبار
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
-
x
14:45
-
الاتحاد السكندري
الداخلية
-
x
18:00
-
الأهلي
كأس الإتحاد الإنجليزي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:45
-
روشديل
كأس فرنسا
باريس سان جيرمان
-
x
22:05
-
مارسيليا
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
السعودية - أساسي
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
18:30
-
أتلانتا
لاتسيو
-
x
21:45
-
ميلان
دوري الخليج العربي الاماراتي
شباب الأهلي دبي
-
x
15:35
-
الجزيرة
الوصل
-
x
18:15
-
النصر
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الوداد الرياضي
-
x
19:00
-
الجيش الملكي
نهضة بركان
-
x
19:00
-
حسنية أكادير
الدفاع الحسني الجديدي
-
x
21:00
-
الفتح الرباطي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/28/2018 9:20:03 AM