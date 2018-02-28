اليوم.. أنوشكا تستضيف خالد عجاج ودياب ومحمد رشاد في صالونها
الأربعاء 28/فبراير/2018 - 08:16 ص
الفجر الفني
يحل اليوم المطربون خالد عجاج، دياب، محمد رشاد، ضيوفًا على الفنانة أنوشكا، في برنامجها "صالون أنوشكا" المذاع على قناة "dmc" الفضائية.
ويتحدث ضيوف أنوشكا، خلال الحلقة عن كيفية بداياتهم الفنية والصعوبات التي واجهتهم.
ومن المنتظر أن تشارك أنوشكا، ضيوفها أداء عددًا من الأغاني التي اشتهروا بها.
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