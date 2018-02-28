اليوم.. أنوشكا تستضيف خالد عجاج ودياب ومحمد رشاد في صالونها

يحل اليوم المطربون خالد عجاج، دياب، محمد رشاد، ضيوفًا على الفنانة أنوشكا، في برنامجها "صالون أنوشكا" المذاع على قناة "dmc" الفضائية.





ويتحدث ضيوف أنوشكا، خلال الحلقة عن كيفية بداياتهم الفنية والصعوبات التي واجهتهم.



