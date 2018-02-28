يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة العراق والسعودية مباشر اليوم الأربعاء 28-1-2018 في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخب السعودية لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

يلا شوت مشاهدة مباراة العراق والسعودية مباشر اليوم الأربعاء 28-2-2018 في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخب السعودية لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

معلومات عن مباراة العراق والسعودية البطولة مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخب السعودية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 ، القنوات الناقلة الرياضية السعودية 1، الملعب ملعب البصرة الدولي.

يلا شوت مشاهدة مباراة العراق والسعودية Bein Sport بث مباشر اليوم الأربعاء 28 -2-2018 في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخب السعودية لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

موعد مباراة توتنهام وروشديل في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

كورة لايف بث مباشر مباراة العراق والسعودية اليوم الأربعاء في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخب السعودية لبطولة كأس العالم روسيا 2018.