أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية



وبلغ سعر الخيار 3 جنيهات، الثوم 15 جنيها، الباذنجان 3.5 جنيه، الملوخية 3 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 11 جنيها، الفلفل البلدي 5 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.



سجلت أسعار الخضروات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انخفاضا في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات، والبطاطس 2 جنيه، والبصل 2جنيه، والفاصوليا الخضراء 4 جنيه، والبامية 8 جنيهات، والليمون ما بين 8 إلى 10 جنيهات.