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أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 07:32 ص
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
استقرت أسعار الأسماك بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، حيث تراوح سعر البلطي ما بين 30 إلى 35 جنيها، والبوري بين 40 إلى 60 جنيها، والماكريل 30 جنيها، والمرجان 45 جنيها، والفيليه 65 جنيها.

وبلغ سعر سمك المكرونة البلدي 50 جنيها، والكابوريا ما بين 50 إلى 70 جنيهًا، الجمبري ما بين 80 إلى 120 جنيها، والجمبري الجامبو 250 جنيها، وسمك السردين 40 جنيها، والسبيط 80 جنيهًا، والبربون ما بين 40 إلى 55 جنيهًا، وثعابين البحر 120 جنيها، والمكرونة السويسي 80 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة المجمد 28 جنيها للكيلو، والجمبري المجمد 75 جنيها للكيلو، والسردين المجمد 40 جنيها، والماكريل المجمد 40 جنيها.
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