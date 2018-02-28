أسعار البيض اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية
الأربعاء 28/فبراير/2018 - 07:31 ص
هشام إسماعيل
شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، خلال تعاملات، استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 31 إلى 33 جنيها، رشاد من 31 إلى 32 جنيها، أنشاص 31 جنيها، قويسنا 30 إلى 32 جنيها، الصحراوي 30 إلى 31 جنيها، الصالحية 31 إلى 33 جنيها.
وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 31.5 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 32.5 جنيه، بيض بلدي عتيق 40 جنيها.
وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 31.5 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 32.5 جنيه، بيض بلدي عتيق 40 جنيها.