أسعار البيض اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية



وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 31.5 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 32.5 جنيه، بيض بلدي عتيق 40 جنيها.



شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، خلال تعاملات، استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 31 إلى 33 جنيها، رشاد من 31 إلى 32 جنيها، أنشاص 31 جنيها، قويسنا 30 إلى 32 جنيها، الصحراوي 30 إلى 31 جنيها، الصالحية 31 إلى 33 جنيها.