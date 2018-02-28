ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 07:29 ص
أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
طباعة
هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأربعاء، بمحافظة الإسماعيلية، انخفاضا، حيث تراوح سعر الكندوز ما بين 100 إلي 110جنيهًا للكيلو، وسعر البتلو من 110إلى 120 جنيهًا للكيلو، وسجل الضأن سعر ما بين 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو، وسعر الجاموسي من 100 إلى 110 جنيهًا للكيلو، والجملي من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو، والكبدة البلدي 110 جنيها للكيلو.

أما عن اللحم البرازيلي سجل أسعار ما بين 62 إلى 72 جنيهًا للكيلو، بينما اللحم السوداني تراوح ما بين 67 إلى 77 جنيهًا، ووصل سعر اللحم الهندي إلى 72 جنيهًا، وسجل الضأن المستورد سعر ما بين 60 إلى 80 جنيهًا لكيلو، وسجلت الكبدة المجمدة سعر 31 جنيهًا للكيلو.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعض الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
أتلتيك بيلباو
-
x
20:30
-
فالنسيا
مالاجا
-
x
20:30
-
إشبيلية
خيتافي
-
x
20:30
-
ديبورتيفو لاكورونا
أتلتيكو مدريد
-
x
22:30
-
ليجانيس
فياريال
-
x
22:30
-
إيبار
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
طنطا‏
-
x
14:45
-
الاتحاد السكندري
الداخلية
-
x
18:00
-
الأهلي
كأس الإتحاد الإنجليزي
توتنهام هوتسبير
-
x
21:45
-
روشديل
كأس فرنسا
باريس سان جيرمان
-
x
22:05
-
مارسيليا
مباريات دولية ودية - منتخبات
العراق - أساسي
-
x
18:00
-
السعودية - أساسي
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
18:30
-
أتلانتا
لاتسيو
-
x
21:45
-
ميلان
دوري الخليج العربي الاماراتي
شباب الأهلي دبي
-
x
15:35
-
الجزيرة
الوصل
-
x
18:15
-
النصر
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الوداد الرياضي
-
x
19:00
-
الجيش الملكي
نهضة بركان
-
x
19:00
-
حسنية أكادير
الدفاع الحسني الجديدي
-
x
21:00
-
الفتح الرباطي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/28/2018 9:20:03 AM