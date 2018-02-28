أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية



أما عن اللحم البرازيلي سجل أسعار ما بين 62 إلى 72 جنيهًا للكيلو، بينما اللحم السوداني تراوح ما بين 67 إلى 77 جنيهًا، ووصل سعر اللحم الهندي إلى 72 جنيهًا، وسجل الضأن المستورد سعر ما بين 60 إلى 80 جنيهًا لكيلو، وسجلت الكبدة المجمدة سعر 31 جنيهًا للكيلو.



شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأربعاء، بمحافظة الإسماعيلية، انخفاضا، حيث تراوح سعر الكندوز ما بين 100 إلي 110جنيهًا للكيلو، وسعر البتلو من 110إلى 120 جنيهًا للكيلو، وسجل الضأن سعر ما بين 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو، وسعر الجاموسي من 100 إلى 110 جنيهًا للكيلو، والجملي من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو، والكبدة البلدي 110 جنيها للكيلو.