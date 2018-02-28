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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 07:27 ص
أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الدواجن بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استقرارا، وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 13.5 جنيه، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 19 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 22.5 جنيه، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 24 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 19 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 21.5 جنيه.
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