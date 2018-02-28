أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية



كما سجل سعر كيلو الدواجن البلدي قيمة 22.5 جنيه، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 24 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 19 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 21.5 جنيه.



شهدت أسعار الدواجن بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استقرارا، وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء في المزارع قيمة تصل إلى 13.5 جنيه، وبلغ سعر بيعها للمستهلك قيمة 19 جنيهًا للكيلو.