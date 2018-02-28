أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية



ولقد سجل متوسط سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا، والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا، والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.



فيما بلغ كيلو العدس الأصفر 20 جنيهًا، والعدس الأسود من 18 إلي 20 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 26 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 8 جنيهات، والفول المدشوش 8 جنيهات، والفول الإنجليزي 7 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 7 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 28 جنيهًا.



شهدت أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، اليوم الأربعاء، بمحافظة الإسماعيلية، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، استقرارًا في الأسعار.