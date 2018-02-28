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أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 07:25 ص
أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 28\2\2018 في محافظة الإسماعيلية
صورة أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، اليوم الأربعاء، بمحافظة الإسماعيلية، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، استقرارًا في الأسعار.

ولقد سجل متوسط سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا، والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا، والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.

فيما بلغ كيلو العدس الأصفر 20 جنيهًا، والعدس الأسود من 18 إلي 20 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 26 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 8 جنيهات، والفول المدشوش 8 جنيهات، والفول الإنجليزي 7 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 7 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 28 جنيهًا.
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