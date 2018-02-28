"بص أمك" يتصدر البحث على جوجل بعد حبس صاحبة الكليب بتهمة التحريض على الفسق

تصدر كليب "بص أمك" الخادش للحياء مؤشرات البحث على المحرك الأشهر في العالم "جوجل"، بعد الحكم أمس الثلاثاء بحبس المطربة ليلى عامر صاحبة الكليب عامين.





وقضت محكمة جنح قسم الجيزة برئاسة المستشار محمد إبراهيم، بمعاقبة كلاً من "ليلى عامر" بطلة كليب "بص أمك" بالحبس لمدة سنتين، و6 أشهر لـ"سمير.أ" مخرج ومنتج الكليب، و3 أشهر للفنان "مجدى.ع"، والذي ظهر خلال الكليب الذي أثار الجدل خلال الفترة الأخير.





كانت النيابة العام بجنوب الجيزة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها أمام محكمة جنح قسم الجيزة، على خلفية الاتهامات سالفة الذكر.



