حالة الطقس اليوم الأربعاء 28\2\2018في محافظة الإسماعيلية



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على مناطق متفرقة من شمال، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن أن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بمحافظة الإسماعيلية، غائم على المحافظة لتسجل درجة الحرارة الكبرى 21 والصغرى 9 ليكون الجو ممطر نهارا، وتزداد البرودة ليلا لتبلغ نسبة الامطار0%، الرياح 5 كم فى الساعة وتبلغ نسبة الرطوبة 72%.