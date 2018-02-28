watch paris saint germain vs Olympique de marseille live Streaming

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا مباشر اليوم الأربعاء 28-1-2018 في كأس فرنسا.

يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا مباشر اليوم الأربعاء 28-2-2018 في كأس فرنسا .

معلومات عن مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا البطولة كأس فرنسا ، القنوات الناقلة بي إن سبورت اتش دي 6، الملعب حديقة الأمراء، والمعلق محمد الشامسي.

يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا Bein Sport بث مباشر اليوم الأربعاء 28 -2-2018 في كأس فرنسا .

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في تمام الحادية عشر وخمس دقائق مساء بتوقيت السعودية، العاشرة وخمس دقائق مساء بتوقيت مصر.

كورة لايف بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا اليوم الأربعاء في كأس فرنسا.