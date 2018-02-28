اليوم.. المؤتمر العلمي السنوي لطب الطوارئ بمستشفيات جامعة القناة



ويهدف المؤتمر إلي التعامل بين أقسام الطوارئ المختلفة بالجامعات المصرية ومناقشة التحديات وجودة التعامل مع المرضي بقسم الطوارئ وكيفية التعامل مع اﻷزمات والكوارث وتقديم رعاية متكاملة لمرضي الطوارئ.



ويشارك في المؤتمر العديد من الأساتذة من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة وكما يشارك العديد من اﻷأساتذة من الخارج وعلي رأسهم الدكتور عبدالحميد نور الدين أستاذ طب الطوارئ بدبي، والدكتورة عائشة المعمري أستاذ طب الطوارئ بدولة الإمارات، ويرأس المؤتمر الدكتور خالد مرسي رئيس قسم الطوارئ.



تنظم مستشفيات جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، المؤتمر السنوي لطب الطوارئ " تحت عنوان طب الطوارئ نحو مستقبل أفضل "وذلك برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور أسامة عنتر عميد كلية الطب، والدكتورة الهام مدني مديرة مستشفيات جامعة القناة.