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ضبط 4 طرب حشيش بحوزة سائق في البحر الأحمر

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 07:14 ص
ضبط 4 طرب حشيش بحوزة سائق في البحر الأحمر
صورة أرشيفية
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، من ضبط سائق بحوزته كمية من طرب مخدر الحشيش، بقصد الإتجار، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حيث تلقي اللواء حسام الدين كمال، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب، مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد عصام شحاتة رئيس مباحث قسم سفاجا، والنقيب أحمد عبد العاطى، معاون مباحث القسم، من ضبط سائق بحوزته 4 طرب من مخدر الحشيش، كما عثر بحوزته على مبلغ مالى وهاتف محمول.


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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