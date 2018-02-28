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نائب يتهم مستشفى الأقصر بإجراء عمليات الغسيل الكلوي وسط مياه الصرف

الأربعاء 28/فبراير/2018 - 07:12 ص
نائب يتهم مستشفى الأقصر بإجراء عمليات الغسيل الكلوي وسط مياه الصرف
النائب أحمد إدريس
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كساب أحمد
 
قال أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، إنه فوجئ بكم كبير من الاتصالات من أهالي الأقصر بسبب وجود رائحة كريهة في وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الأقصر بسبب وجود مياه الصرف الصحي وانتشار الحشرات.

وتابع "إدريس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، أن الدولة في حالة حرب في شمال سيناء، والوزراء في الداخل لا يقومون بدورهم، لافتا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالأقصر برر وجود مياه الصرف الصحي بوحدة الغسيل الكلوي بأنها نتيجة للإصلاحات في الدور العلوي لوحدة الغسيل الكلوي.
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