نائب: الفلاح اعتدى على الأراضي الزراعية لأنه لم يجد بديلا للبناء

قال صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب، إن الفلاح اعتدى على الأراضي الزراعية لأنه لم يجد بديلًا لبناء بيوت لأولاده، مشيرًا إلى ضرورة التصالح في البناء على الأراضي الزراعية.



وتابع "عبد القوى"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية “دريم"، أنه لا توجد أرض تم إزالة ما عليها من بناء، وتم إعادتها إلى الزراعة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الدولة عليها أن تتصالح مع المخالفين، وتعمل على استصلاح أراضي جديدة.

