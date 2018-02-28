عمرو أديب يفجر مفاجأة عن مكان حواره مع زبيدة فتاة "bbc"
الأربعاء 28/فبراير/2018 - 07:37 ص
هدى عبدالرازق
كشف الإعلامي عمرو أديب، أنه أجرى الحوار مع زبيدة الفتاة التي أدعت "بي بي سي" تعرضها للتعذيب، هي وزوجها، داخل وزارة الداخلية.
وعقب "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، "أنا رحت قابلتهم في الداخلية، ولم نكن في قسم شرطة، وحواري ممكن أي طالب في كلية الإعلام يعمله".
وعقب "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، "أنا رحت قابلتهم في الداخلية، ولم نكن في قسم شرطة، وحواري ممكن أي طالب في كلية الإعلام يعمله".