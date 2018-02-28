نائب: 1.6 مليون ألف واقعة تعدي على الأراضي الزراعية منظورة أمام القضاء

قال أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب، إن المخالفات التي حدثت على الأراضي الزراعية حدثت في أمور استثنائية، وتم حصرها من قبل الدولة، لذلك لا بد من التعامل مع هذه المخالفات بحكم الأمر الواقع.



وتابع "عبدالله"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساء"، المذاع على فضائية "دريم"، أن هناك 1.6 مليون ألف واقعة تعدي على الأراضي الزراعية منظورة أمام القضاء، وهذا الأمر لا يعبر عن الحجم الإجمالي للتعدي على الأراضي الزراعية، لأن بعض الحالات قد لا تكون أمام القضاء.

