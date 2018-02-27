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مجدي طنطاوي: "السيسي" يتمتع بشعبية كبيرة.. وعلينا التعاون معه خلال فترته الثانية

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 08:04 م
مجدي طنطاوي: السيسي يتمتع بشعبية كبيرة.. وعلينا التعاون معه خلال فترته الثانية
مجدي طنطاوي
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رقية جمال
 
قال الإعلامي مجدي طنطاوي، إن المصريين يعرفون قيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويسعون لدعمه من خلال المؤتمرات الشعبية والانتخابية.

وأكد "طنطاوي"، خلال تقديمه برنامج "كلام جرايد" عبر فضائية "العاصمة"، مساء الثلاثاء، أنه يجب العمل على توصيل المساعدات لغير القادرين أثناء مؤتمرات تأييد "السيسي"، لنظهر للعالم أن المصريين يد بيد مع "السيسي"".

وأوضح أن الرئيس السيسي يتمتع بشعبية كبيرة، وعلينا التعاون معه خلال فترته الثانية.
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