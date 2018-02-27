أماني الخياط: البيان الـ12 عن العملية الشاملة سيناء "مفصلي"



وأشارت "الخياط"، خلال برنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الثلاثاء، إلى أن البيان لخص كلام استراتيجي ثقيل صرح به رئيس الأركان في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحهما مقر قيادة شرق القناة.



قالت الإعلامية أماني الخياط، إن البيان رقم 12 للقوات المسلحة عن العملية الشاملة سيناء، يعد بيان مفصلي، موضحة أنه يؤرخ لما قبله، ولما بعده.