بعد واقعة زبيدة.. نكشف أشهر أكاذيب الاختفاء القسري بمصر

انقلب السحر على الساحر، هذا ما كشفته "زبيدة" المعروفة إعلاميًا بفتاة الـ"بي بي سي"،والتي ادعت القناة تعرضها للتعذيب والاختفاء القسري، أنها لم تتعرض للتعذيب داخل السجن، فيما صدر فيلما يوم 19 أغسطس 2017 لتنظيم داعش كذب كل هذه المزاعم، وأكد أن حديث بعض القنوات وجماعة الإخوان عن الاختفاء القسرى مجرد أكاذيب وشائعات الهدف منها النيل بمصر.

وترصد"الفجر"، خلال السطور التالية أشهر أكاذيب الاختفاء القسري وكذب القنوات الكبري.

"زبيدة" تكشف ادعاءات "بي بي سي"

أكدت زبيدة، أنها لم تتعرض للتعذيب داخل السجن، مضيفة: "مفيش أي ضابط لمسني"، موضحة أنها قبض عليها مرة واحدة فقط خلال مظاهرة بميدان عبدالمنعم رياض، مضيفة: "كنت بشارك في مظاهرة مع الإخوان"، مشيرة إلى أنها ظلت بالسجن لمدة 4 شهور، مؤكدة أنها لم تعذب مطلقًا داخل السجن.

وأضافت "زبيدة"، خلال أول ظهور لها ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية "on e"، أنها بعد خروجها من السجن لم تتواصل مع والدتها، مشيرة إلى أنها أنجبت طفلها الأول "حمزة" منذ 15 يومًا، متابعة: "أنا موجودة ومتحبستش، ومحدش هددني بحاجة".

داعش تكشف أكذوبة اختفاء عمر إبراهيم الديب بعد قتله

فيما كشف تنظيم داعش في الفيديو الأخير الصادر عنه بكذب جماعة الإخوان الإرهابية وادعاءاتها الكاذبة حول ما يسمى "الاختفاء القسرى"، وهو ما ظهر جاليًا في فيديو التنظيم الإرهابي الذي كشف إدعاءات جماعة الإخوان من خلال الإرهابي المقتول عمر إبراهيم الديب، والتي لم تكن هي الحالة الوحيدة بل مئات الحالات التي روجت لها جماعة الإخوان مع المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها، في إعداد تقاريرها مؤخرًا عن أكذوبة الاختفاء القسرى ومهاجمة الدولة المصرية.

الأمر الذي طالب به عدد من النواب والخبراء والحقوقيين في مصر، هذه المنظمات بالاعتذار لمصر عن تقاريرها الأخيرة، بل مطالبة مجلس الأمن والبرلمانات الدولية بفرض العقوبة ضد هذه المنظمات.

وفي واقعة أخرى كشف مقطع فيديو جرى تداوله انضمام الطالب محمد مجدى الضلعي إلى تنظيم داعش الإرهابى وذلك بعدما زعمت أيضا جماعة الإخوان وحلفائها باختفائه قسريا.

وقد ظهر الضلعي في الفيديو الذي بلغت مدته 25 دقيقة، وقد أطلق عليه لقب "أبو مصعب المصري"، حيث يردد بعض العبارات التحريضية والأفكار الهدامة والتي تسعى للترويج لنشر الفوضى في المجتمع المصري.

إرهابي"حسم" الإخوان تروج لاختفائه قسريًا

ومن ضمن الواقع التي تكذب وتفضح جماعة الإخوان وتقضى على أكذوبة الاختفاء قسريًا، وقعت صلاح الدين عطية الذى روجت جماعة الإخوان اختفائه قسريًا وتبين أن بعض المنظمات المشبوهة زعمت اختفاء الإخواني قسريا، في حين أنه كان يقود تنظيما إرهابيا لاستهداف مؤسسات الدولة قبل مداهمة مكان وجوده وقتله برفقة اثنين آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 عناصر إرهابية لدى اقتحام إحدى الشقق السكنية بعمارات الإسكان الاجتماعى "تحت الإنشاء" بالقاهرة بعد اتخاذها وكرا للاختباء والإعداد لتنفيذ عمل عدائي، يستهدف أحد الارتكازات الأمنية، إذ تمت مداهمة الوكر، وتبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع 3 عناصر تم تحديد أحدهم، وتبين أنه الإخوانى الإرهابي "صلاح الدين عطية" وعُثر بحوزتهم على "3" بنادق آلية –"3" خزينة من ذات العيار- كمية من الذخيرة.