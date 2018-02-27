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غرفة السياحة: سعر العمرة ارتفع من 8 إلى 35 ألف جنيه (فيديو)

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:58 م
غرفة السياحة: سعر العمرة ارتفع من 8 إلى 35 ألف جنيه (فيديو)
الكعبة - ارشيفية
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داليا الحسين
 
قال باسم عبدالله، عضو غرفة السياحة، إن العمرة قبل زيادة الأسعار كان سعرها من 8 إلى 10 آلاف جنيه والآن ارتفع سعرها لـ35 ألف جنيه.

وأضاف "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه كان يتمنى أن تناشد وزارة السياحة، السعودية بتأجيل زيادة أسعار العمرة حاليًا الخاصة بـ 2000 ريال للعمرة المتكررة.

ولفت إلى أن شركة مصر للطيران، رفعت أسعار التذاكر الخاصة بالعمرة 80%، منوها أن الطبقة الوسطي من المصريين أكثر إقبالا على العمرة والتى تمثل 85% من السوق؛ والعمرة بالنسبة لهم الفسحة التى يتنفسون فيها.

وأشار إلى أن قبل تعويم الجنيه كان عدد المعتمرين سنويًا مليون و200 ألف مواطن وبعد التعويم العدد وصل لـ 600 ألف مواطن فقط.
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