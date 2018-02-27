الجنيه يرتفع أمام العملات الأجنبية فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 27/2/2018

تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء.





وأظهرت أسعار الشراء والبيع للعملات الأوروبية والدولار تراجع قيمة الدولار في عينة من 5 بنوك، وتراجعت أسعار اليورو في 3 بنوك منها.





وكان لبنك مصر أقل سعر بيع للدولار مقارنة بباقي البنوك عند 17.65 جنيه, وقدم بنوك أبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول أعلى سعر شراء للدولار عند 17.6 جنيه.





وقدم بنك القاهرة أقل سعر بيع لليورو عند 21.8 جنيه, وقدم البنكان أبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول أعلى سعر شراء لليورو عند 21.85 جنيه.





وكان لبنك مصر أقل سعر بيع للجنيه الاسترليني عند 24.69 جنيه, فيما قدم كريدي أجريكول أعلى عرض شراء للعملة البريطانية عند 24.56.