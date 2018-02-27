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وزير الخارجية يبحث آخر تطورات سد النهضة مع مدير مركز جنيف للمياه

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:56 م
وزير الخارجية يبحث آخر تطورات سد النهضة مع مدير مركز جنيف للمياه
صورة من اللقاء
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التقى سامح شكري وزير الخارجية، مع مدير مركز جنيف للمياه، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى جنيف، حيث تناولت المباحثات التعاون المشترك وتطورات مفاوضات سد النهضة. 
 

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استعرض خلال اللقاء التطورات الخاصة بسد النهضة والتحديات التي تعتري المسار التعاوني الفني بين مصر والسودان وإثيوبيا في هذا الإطار.

وأعرب شكري عن تطلع مصر للاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه المركز في مجال التعاون بين الدول المشاركة في أحواض الأنهار الدولية، واستعداد مصر لقيام فريق من الخبراء المصريين بالمشاركة في ندوات المركز بشكل دوري لشرح تطورات التعاون بين دول حوض النيل ومستجدات مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى الرؤية المصرية لكيفية تعزيز التعاون بين دول الحوض في ظل التحديات التي تواجه هذه المنطقة ومنها ظاهرة تغير المناخ والزيادة السكانية المتسارعة.

المزيد عن: مفاوضات سد النهضة مدير مركز جنيف للمياه سامح شكري وزير الخارجية جنيف
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