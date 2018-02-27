مصرع 4 بريطانيين جراء عاصفة وحشية تضرب البلاد

لقى 4 بريطانيين مصرعهم، اليوم نتيجة حوادث مرور مرتبطة بالعاصفة الثلجية التى تضرب البلاد، وسط موجة قطبية متطرفة تضرب أنحاء القارة، وفقاً لصحيفة "ذى صن" البريطانية.





وتوقّعت الأرصاد تسجيل درجات حرارة متجمدة تصل إلى سالب 16 درجة مئوية من اليوم وحتى الجمعة، فى أسوأ موجة برد منذ 27 عاماً.

وأطلقت الصحف البريطانية على تلك العاصفة"وحش من الشرق"، وسط تحذيرات بعدم الخروج من المنزل بعد الـ6 مساءً بناءّ على نصيحة الأرصاد، التى حذّرت من خطر الموت وتساقط 10 سم من الثلوج.





وفى باقى أنحاء القارة العجوز، تمّ فتح الملاجيء لاستقبال المشردّين والعالقين جراء تعطّل الطرق وهطول الثلوج.

ومن المتوقع أنّ تشهد فرنسا أيضاً ، بدءً من غداً الأربعاء، موجة قطبية تنخفض خلالها درجات الحرارة إلى سالب 18 درجة مئوية.

وشهدت إيطاليا أسوأ موجة جليدية منذ 50 عاماً، حيث انخفضت درجت الحرارة إلى سالب 4، أمّا شمال إيطاليا سجّلت سالب 40 درجة مئوية، وأدّت لتعطيل حركة النقل على نطاق واسع.