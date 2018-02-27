كارثة.. لعبة يعشقها الأطفال مصنوعة من عجينة صراصير (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان عبد الرشيد، مدير المركز القومي للسموم الإكلينيكية والبيئة، إن لعبة سلايم مصنوعة من عجينة الصراصير، معقبة: "اللعبة دي عبارة عن مبيد حشري، تخيلي إن ابنك بيلعب بهذا المبيد".



وتابعت "عبد الرشيد"، خلال حوارها مع فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن أعراض ملامسة هذه العجينة أو استنشاق رائحتها تؤدي إلى حالة تهيج في الانف والتهابات قد تكون شديدة تؤدي إلى ضيق في التنفس أو التهاب رؤي.

