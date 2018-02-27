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طلاب مبدعون يحولون إطارات الكاوتش لـ "مكتبة صغيرة" ببني سويف

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:49 م
طلاب مبدعون يحولون إطارات الكاوتش لـ مكتبة صغيرة ببني سويف
مشروع تحويل النفايات ﻷشياء مفيدة
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صرح الإعلامي أحمد خير المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيام بعض تلاميذ مدرسة قاى المجمعة 2 الابتدائية بمحافظة بني سويف، بعمل مشروع يخدم البيئة المدرسية، وكذا المجتمع المحيط بها من خلال تحويل إطارات الكاوتش القديمة لعمل مكتبة صغيرة، وكذا "جلسة عربي" مكونة من ثلاث مقاعد، وكرسي عادى، وسلة مهملات.

وأضاف خيري، أن هذه الفكرة بدأت عندما ﻻحظ التلميذ حسين عادل عبد البديع بالصف السادس الابتدائي وجود إطارات من الكاوتش ملقاة على جانبي الطريق فجاءت إليه فكرة المشروع بمشاركة زملاءه يوسف محمد رمضان، ورمضان ربيع رمضان ومحمد سيد ضاحى وجميعهم تلاميذ بالصف السادس؛ لتحويل هذه الإطارات لأشياء مفيدة للمدرسة، وقد تم عرض الفكرة على عبد الغفار عبد الله مدير المدرسة الذى ساعدهم فى توفير بعض الألوان وبويات لتشجيع التلاميذ، وتم البدء فى تنفيذ المشروع بمساعدة معلمي المدرسة ومنهم أحمد رمضان سفير التغيير منسق مشروع المعلمون أولا، وجهزوا الإطارات وبدأوا التنفيذ وصنعوا بعض الأشياء المرتبطة ببيئة التعلم مثل المكتبة البسيطة، والجلسة العربي،ِ وسلة مهملات وأحواض زهور لتجميل حديقة المدرسة.

المزيد عن: مكتبة صغيرة جلسة عربي التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلامي أحمد خير إطارات الكاوتش
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