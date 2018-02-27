شرطة دبي تكشف أسباب وفاة نجمة "بوليوود"

أعلنت شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب وفاة الممثلة الهندية الشهيرة "سيريديفي كابور"، وحددته بأنه غرق عرضي في حوض حمام الفندق التي كانت تقيم فيه بإمارة دبي.





وقال المحققون في شرطة دبي، في بيان رسمي، إن سريديفي البالغة من العمر 54 عاما، إن تشريح الجثة كشف أيضا وجود كحول في دمها.





وأكد مسؤولو شرطة دبي أن عائلة سريديفي منحت الإذن لإعادة جثتها إلى الهند، حيث سيتم دفنها هناك.