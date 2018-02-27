كأس الاتحاد الآسيوي.. الفيصلي يتصدر المجموعة بالفوز على الأنصار وتعادل الوحدة مع ظفار





نجح نادي الفيصلي الأردني في التقدم للصدارة بعد فوزه خارج ملعبه على الأنصار اللبناني 3-1 يوم الثلاثاء على ستاد المدينة الرياضية في بيروت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمنطقة غرب آسيا في كأس الاتحاد الآسيوي 2018.

وسجل دومينيك ميندي (7) وأحمد هايل (39) وخليل بني عطية (88) أهداف الفيصلي، في حين أحرز الحاجي مالك (48) هدف الأنصار الوحيد.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً تعادل الوحدة السوري مع ظفار العماني 0-0 على الملعب البلدي في صيدا.

وتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للأنصار ونقطتين للوحدة ونقطة لظفار.

ونجح الفريق الأردني في افتتاح التسجيل بعد مرور سبع دقائق عندما أرسل عدي زهران تمريرة عرضية ارتقى لها السنغالي دومينيك ميندي وحوله برأسه في الشباك.

وضاعف الفيصلي تقدمه بعدما تابع البولندي لوكاس غيكيويتز الكرة برأسه لتصل إلى أحمد هايل في وضع انفراد ليسدد داخل المرمى (39).

وقلص الأنصار الفارق مطلع الشوط الثاني عندما تخلص حاجي مالك من الرقابة الدفاعية وسدد الكرة على الطاير في الشباك (48).

لكن الفيصلي حسم النتيجة بتسجيل الهدف الثالث عبر تسديدة خليل بني عطية من داخل منطقة الجزاء (88).

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 5 آذار/مارس، حيث يلتقي الوحدة مع الأنصار في صيدا، والفيصلي مع ظفار في عمان.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الأنصار على ظفار 2-0 في صلالة، وتعادل الفيصلي مع الوحدة 2-2 في عمان.

ويتأهل إلى قبل نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.