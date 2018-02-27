مركز التأهيل "بعرعر" ينفذ خطة فرضية لحريق وهمي
الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:36 م
قامت إدارة الدفاع المدني، بمدينة عرعر، اليوم، بتنفيذ خطة فرضية شاملة لحريق وهمي في مركز التأهيل الشامل، بعرعر.
كما أشاد مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية، سميحان بن عايد الشمري، بسرعة تجاوب الجهات الحكومية، المساندة وسرعة الوصول لموقع الحادث، وكذلك تطبيق وتنفيذ مركز التأهيل الشامل، لخطة الإخلاء ونقل المرضى.
جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، بحضور سميحان بن عايد الشمري، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ومدير إدارة العمليات بإدارة الدفاع المدني، المقدم سلطان عزيزالعنزي.
وأكد مديرمركزالتأهيل الشامل، عبدالرزاق بن فرحان العنزي، أن الخطة شملت إخلاء جميع المقيمين إلى مناطق التجمع، ومن ثم إلى المنطقة الرئيسة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في عملية انسيابية شارك فيها الجميع.
كما أشاد مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية، سميحان بن عايد الشمري، بسرعة تجاوب الجهات الحكومية، المساندة وسرعة الوصول لموقع الحادث، وكذلك تطبيق وتنفيذ مركز التأهيل الشامل، لخطة الإخلاء ونقل المرضى.
مشيرا إلى أن إقامة هذه الخطط الفرضية تهدف لمعرفة السلبيات والعمل على تلافيها.
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