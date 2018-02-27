ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مركز التأهيل "بعرعر" ينفذ خطة فرضية لحريق وهمي

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:36 م
مركز التأهيل بعرعر ينفذ خطة فرضية لحريق وهمي
الدفاع المدني
طباعة
 
قامت إدارة الدفاع المدني، بمدينة عرعر، اليوم، بتنفيذ خطة فرضية شاملة لحريق وهمي في مركز التأهيل الشامل، بعرعر. 

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، بحضور سميحان بن عايد الشمري، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ومدير إدارة العمليات بإدارة الدفاع المدني، المقدم سلطان عزيزالعنزي.

وأكد مديرمركزالتأهيل الشامل، عبدالرزاق بن فرحان العنزي، أن الخطة شملت إخلاء جميع المقيمين إلى مناطق التجمع، ومن ثم إلى المنطقة الرئيسة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في عملية انسيابية شارك فيها الجميع.

كما أشاد مديرعام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية، سميحان بن عايد الشمري، بسرعة تجاوب الجهات الحكومية، المساندة وسرعة الوصول لموقع الحادث، وكذلك تطبيق وتنفيذ مركز التأهيل الشامل، لخطة الإخلاء ونقل المرضى.

مشيرا إلى أن إقامة هذه الخطط الفرضية تهدف لمعرفة السلبيات والعمل على تلافيها.
المزيد عن: عرعر السعودية الدفاع المدني التأهيل المدني أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعض الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
21:00
-
ريال مدريد
جيرونا
-
x
22:30
-
سيلتا فيجو
كأس الإتحاد الآسيوي
الوحدة - سوريا
0
x
14:15
0
ظفار - عمان
الأنصار - لبنان
1
x
15:00
3
الفيصلي - الأردن
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
3
x
20:00
0
طلائع الجيش
كأس الإتحاد الإنجليزي
سوانزي سيتي
-
x
22:05
-
شيفيلد وينزداي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
22:05
-
لانس
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر - الأولمبي
-
x
19:00
-
فلسطين - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/27/2018 9:00:02 PM