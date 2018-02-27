مركز التأهيل "بعرعر" ينفذ خطة فرضية لحريق وهمي

قامت إدارة الدفاع المدني، بمدينة عرعر، اليوم، بتنفيذ خطة فرضية شاملة لحريق وهمي في مركز التأهيل الشامل، بعرعر.





جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية، بحضور سميحان بن عايد الشمري، مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ومدير إدارة العمليات بإدارة الدفاع المدني، المقدم سلطان عزيزالعنزي.



