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"سعيد": تضاعف رأس المال السوقي للبورصة ثلاثة أضعاف ما كان علية من 4 سنوات

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:44 م
سعيد: تضاعف رأس المال السوقي للبورصة ثلاثة أضعاف ما كان علية من 4 سنوات
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داليا الحسين
 
قال الدكتور طارق سعيد، أستاذ العلوم السياسية، إن رأس المال السوقي زاد ثلاثة أضعاف خلال الأربع سنوات الماضية.

وتابع "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع  فضائية "ltc"، مساء الثلاثاء، أن التصدير عقب عام 2011 كان من 10 إلى 15 مليار جنيه، والاستيراد من 90 إلى 100 مليار جنيه أما الأن أصبحنا نصدر من 20 مليار إلى 25 مليار جنيه ونستورد 55 إلى 60 مليار جنيه.

ولفت إلى أن متوسط حجم التداول في البورصة يتراوح ما بين مليار إلى 1.5 مليار جنيه.
المزيد عن: راس المال السوقى البورصة المصرية الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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