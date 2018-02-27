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وزير الصحة يضع حجر أساس مستشفى طنطا الجديد (صور)

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:43 م
وزير الصحة يضع حجر أساس مستشفى طنطا الجديد (صور)
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أيمن يحيي
 
وضع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، حجر أساس مستشفى طنطا الجديد، في سبرباى، والمقام على مساحة 3 أفدنة وبتكلفة 567 مليون جنيه.


رافقه في ذلك اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، والدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وذلك على هامش زيارته لمحافظة الغربية، والتي تضمنت افتتاح مستشفى سمنود العام الجديد، وحضور حفل تخريج دفعة 48 بكلية الطب جامعة طنطا.


وقال وزير الصحة فى كلمته للطلاب أنه تولى عميد كلية الطب جامعة عين شمس 5 سنوات، وتعد فترة الكلية من أفضل فترات حياته، مهنئا الطلاب بالتخريج ودخولهم سوق العمل، وليس هناك فرق بين مستشفى جامعي وآخر تابعة لوزارة الصحة، مضيفا أنه وقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا للاستفادة من طلاب كلية الطب الخريجين والعمل فى المستشفيات الحكومية ومنها مستشفى سمنود الجديد والذي يضم أحدث الأجهزة الطبية وعلى أعلى مستوى عالمي.
وزير الصحة يضع حجر أساس مستشفى طنطا الجديد (صور)
وزير الصحة يضع حجر أساس مستشفى طنطا الجديد (صور)
وزير الصحة يضع حجر أساس مستشفى طنطا الجديد (صور)
وزير الصحة يضع حجر أساس مستشفى طنطا الجديد (صور)
المزيد عن: وزير الصحة مستشفى سمنود التامين الصحي احمد عماد
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