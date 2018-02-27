مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة يكرم إلهام شاهين ويعرض "يوم للستات"

أعلن "مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة" فى نسخته الأولى عن برنامجه، الذى يحمل عنوان "نساء من أجل التغيير" وتفتتح فعالياته فى 13 مارس المقبل فى كازينو لبنان ويستمر حتى الـ18 برعاية وزير الدولة لشئون المرأة جان أوغاسابيان.

يشمل برنامج المهرجان مجموعة من الأفلام القصيرة، وندوتين حول "دور المرأة الرائدة" و"كسر الصورة النمطية للمرأة فى الإعلام والسينما"، ويسلط الضوء على مسائل متعلقة بالتمييز والهوية الجنسية، والعنف الأسرى، وقصص نجاح المرأة كمحرك للمجتمع.

ويهدف المهرجان إلى التشديد على الدور الذى تؤديه السينما كونها نافذة على قضايا المجتمع والمرأة خصوصاً.

ويتخلل حفل الافتتاح تكريم الفنانة إلهام شاهين لدورها فى تقديم وإنتاج الأعمال التى تهتم وتناقش قضايا المرأة، ويتبعها عرض فيلمها "يوم للستات" بحضور فريق العمل.