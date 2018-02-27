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ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الجليدية بأوروبا إلى 50 قتيلاً (فيديو)

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:38 م
ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الجليدية بأوروبا إلى 50 قتيلاً (فيديو)
عاصفة قطبية تضرب أوروبا
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خاطر عبادة
 

ارتفع عدد ضحايا العاصفة القطبية بأنحاء أوروبا إلى 50 قتيلاً على الأقل، حيث انخفضت درجات الحرارة فى بعض المناطق إلى سالب 27 درجة، وفقاً لوكالة سبوتنيك، اليوم.


وشهدت إيطاليا أسوأ موجة جليدية منذ 50 عاماً، حيث انخفضت درجت الحرارة إلى سالب 4، أمّا شمال إيطاليا سجّلت سالب 40 درجة مئوية، وأدّت لتعطيل حركة النقل على نطاق واسع.


ومن المتوقع أنّ تشهد فرنسا، بدءً من غداً الأربعاء، موجة قطبية تنخفض خلالها درجات الحرارة إلى سالب 18 درجة مئوية.


وأطلقت الصحف البريطانية على تلك العاصفة"وحش من الشرق"، وسط تحذيرات بعدم الخروج من المنزل بعد الـ6 مساءً بناءّ على نصيحة الأرصاد، التى حذّرت من خطر الموت وتساقط 10 سم من الثلوج.

وفى باقى أنحاء القارة العجوز، تمّ فتح الملاجيء لاستقبال المشردّين والعالقين جراء تعطّل الطرق وهطول الثلوج.

 

المزيد عن: عالم عاصفة قطبية اخبار أوروبا
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