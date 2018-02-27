مختار نوح: الاختفاء القسري مصطلح أتى به "البرادعي" للتحرش بمصر خارجيًا (فيديو)

قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاختفاء القسري مصطلح أتى به الدكتور محمد البرادعي، للتحرش بمصر خارجيًا



وأضاف "نوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الاختفاء القسري جريمة دولية، وإنما التعذيب جريمة محلية، و"البرادعي" يسعى لرد الضربة للنظام عن طريق تحريك الدول الأوروبية ضده.



ونوه، إلى أن "البرادعي" كان يطمع في أن يحدث مع مصر ما حدث مع حاكم السودان من محاكمة وأشياء من هذا القبيل، إلا أنه غاب عنه أن قدرة مصر ووضعها الدولي يختلف عن السودان، فضلًا عن أن حديثه عن الإختفاء القسري شئ وهمي ليس له أي إثبات.



وشدد، على أن الحبس دائمًا يكون وفقًا للقانون، ولا يوجد شئ لدينا يسمى اعتقال.