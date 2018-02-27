حازم إمام على رادار الإسماعيلي وسموحة





تلقي حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدة عروض للرحيل عن للقلعة البيضاء، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق في المباريات الماضية، عقب التعاقد الدولي التونسي حمدي النقاز في يناير الماضي.

وتلقي حازم إمام عروضًا في الفترة الماضية من ناديي الإسماعيلي وسموحة، للحصول علي خدماته في الفترة المقبل، ولكن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خليجية، علي الانتقال لأي من الأندية المصرية في الصيف المقبل.

مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لن يمانعا في رحيل كابتن الزمالك في الصيف المقبل خاصة بعد أن أصبح خارج حسابات الجهاز الفني بعد تألق حمدي النقاز.