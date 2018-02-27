ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حازم إمام على رادار الإسماعيلي وسموحة

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:33 م
حازم إمام على رادار الإسماعيلي وسموحة
حازم إمام
طباعة
الفجر الرياضي
 


تلقي حازم إمام ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدة عروض للرحيل عن للقلعة البيضاء، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق في المباريات الماضية، عقب التعاقد الدولي التونسي حمدي النقاز في يناير الماضي.

 

وتلقي حازم إمام عروضًا في الفترة الماضية من ناديي الإسماعيلي وسموحة، للحصول علي خدماته في الفترة المقبل، ولكن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خليجية، علي الانتقال لأي من الأندية المصرية في الصيف المقبل.

 

مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال لن يمانعا في رحيل كابتن الزمالك في الصيف المقبل خاصة بعد أن أصبح خارج حسابات الجهاز الفني بعد تألق حمدي النقاز.

المزيد عن: شاهد الزمالك بث مباشر سموحة حازم إمام الإسماعيلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك من هو أبرز لاعب يستحق التواجد بالمنتخب الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
21:00
-
ريال مدريد
جيرونا
-
x
22:30
-
سيلتا فيجو
كأس الإتحاد الآسيوي
الوحدة - سوريا
0
x
14:15
0
ظفار - عمان
الأنصار - لبنان
1
x
15:00
3
الفيصلي - الأردن
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
3
x
20:00
0
طلائع الجيش
كأس الإتحاد الإنجليزي
سوانزي سيتي
-
x
22:05
-
شيفيلد وينزداي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
22:05
-
لانس
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر - الأولمبي
-
x
19:00
-
فلسطين - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/27/2018 9:00:01 PM