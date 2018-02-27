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ضبط طبيب بشري حاول ابتزاز طليقته بصور عارية في الغربية

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:36 م
ضبط طبيب بشري حاول ابتزاز طليقته بصور عارية في الغربية
متهم
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أيمن يحيي
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من ضبط طبيب بشري حاول ابتزاز طليقته بنشر صورها عارية أثناء تواجدها في غرفه نومها.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أشرف درويش مأمور قسم أول المحلة يفيد بتمكن الرائد هيثم الشامي رئيس مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو "م ع م ع"36 سنة طبيب بشري ومقيم أول المحلة والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 3708 جنح أول المحلة والمحكوم عليه فيها بسنه ونصف حبس؛ لارتكابه واقعة ابتزازه طليقته وتدعي " وأ ال" 31 سنة فى مبلغ ثمانون ألف دولار مقابل عدم نشر صورها عارية بغرفه النوم وبمواجهته اعترف بذلك. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها. 

المزيد عن: عارية طبيب بشري اللواء طارق حسونة الأجهزة الأمنية بالغربية
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