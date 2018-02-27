عاجل.. "الوزراء" يصدر قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم

أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم.





وتتكون اللجنة من كل من أمين عام صندوق تطوير التعليم وممثل عن كل من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والمالية يختارهم الوزير المختص، وتضم اللجنة عضوين من أعضاء مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم من ذوى الخبرة، وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والمختصين بالوزارات وتختار اللجنة رئيسها من بين أعضائها بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

كما تختص اللجنة بإبداء الرأي في السياسات والخطط المتعلقة بتحديث وتطوير مجالات عمل الصندوق وإبداء الرأي في اللوائح الخاصة بالشئون المالية للعاملين بالصندوق ومتابعة مجالات عمل الصندوق ودراسة شراكات الصندوق مع جهات فنية وتدريبية ومهنية.



