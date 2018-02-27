ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. "الوزراء" يصدر قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم

الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 07:35 م
عاجل.. الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم
شريف إسماعيل - أرشيفية
طباعة
 
أصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارا بتشكيل  اللجنة التنفيذية لصندوق تطوير التعليم.

وتتكون اللجنة من كل من أمين عام صندوق تطوير التعليم وممثل عن كل من وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والصناعة والمالية يختارهم الوزير المختص، وتضم اللجنة عضوين من أعضاء مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم من ذوى الخبرة، وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والمختصين بالوزارات وتختار اللجنة رئيسها من بين أعضائها بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
 
كما تختص اللجنة بإبداء الرأي في السياسات والخطط المتعلقة بتحديث وتطوير مجالات عمل الصندوق وإبداء الرأي في اللوائح الخاصة بالشئون المالية للعاملين  بالصندوق ومتابعة مجالات عمل الصندوق ودراسة شراكات الصندوق مع جهات فنية وتدريبية ومهنية.  
 

المزيد عن: مجلس إدارة الصندوق صندوق تطوير التعليم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تطوير التعليم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد قرار بعض الشركات الخاصة باستيراد الغاز من إسرائيل لإسالته ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
21:00
-
ريال مدريد
جيرونا
-
x
22:30
-
سيلتا فيجو
كأس الإتحاد الآسيوي
الوحدة - سوريا
0
x
14:15
0
ظفار - عمان
الأنصار - لبنان
1
x
15:00
3
الفيصلي - الأردن
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
الزمالك
3
x
20:00
0
طلائع الجيش
كأس الإتحاد الإنجليزي
سوانزي سيتي
-
x
22:05
-
شيفيلد وينزداي
كأس فرنسا
ليزيربيي
-
x
22:05
-
لانس
مباريات دولية ودية - منتخبات
الجزائر - الأولمبي
-
x
19:00
-
فلسطين - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
2/27/2018 9:00:02 PM